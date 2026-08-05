Curuzú Cuatiá: Avances en la labor investigativa permitió detener a un hombre buscado por la justicia

Según la información preliminar
obtenida, el pasado 29-07-26 un adulto mayor de 80 años, resulto víctima de un
hecho delictivo, ante lo cual, los efectivos junto a otras áreas de la
institución, realizaron una paciente e intensa tarea investigativa que derivo
en el diligenciamiento de órdenes judiciales, demoras y otros procedimientos,
donde cinco personas fueron detenidas y se secuestraron varias cosas.
Posteriormente y continuando con
la línea investigativa, efectivos de la D.I.C., lograron la detención de un
hombre -alias Juampi, de 28 años de edad-, presuntamente vinculado al hecho y
quien era intensamente buscado por la justicia.
Al respecto, el detenido fue
puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y
trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de
rigor.