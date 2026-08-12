Curuzú Cuatiá: La Policía investiga la procedencia de un animal ovino faenado

En horas de la tarde de ayer 11-08-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Curuzú Cuatiá, con colaboración de las Comisarías Segunda, Tercera y PRIAR, tomaron conocimiento sobre la presunta faena de un animal ovino en un domicilio de esta ciudad. Al constituirse en el lugar, los efectivos realizaron las primeras diligencias investigativas y lograron establecer que el animal habría sido comercializado a un particular, procediendo a identificar a cuatro jóvenes, de 23,27,30 y 33 años de edad, que se encontraban en el lugar.
En consecuencia, posterior a ello
se constituyeron en el domicilio del presunto comprador, ubicado por calle
Sarratea, lugar donde mediante una entrega voluntaria, se procedió al secuestro
preventivo del animal ovino faenado, poniéndose todo lo actuado en conocimiento
de la autoridad judicial interviniente, quien dispuso las medidas
correspondientes respecto de las personas involucradas.
Actualmente, se continúan
realizando tareas investigativas a fin de determinar la procedencia del animal,
y demás diligencias de rigor que corresponde.