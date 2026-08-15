Curuzú Cuatiá: La Policía recuperó dos teléfonos celulares y una netbook, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de un hecho ocurrido en inmediaciones de Avenida
Laprida y Castelli, donde se habría producido la sustracción de teléfonos
celulares y una computadora -netbook-, por lo que ante tal circunstancia y de
forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación lo
que les posibilito diligenciar una orden de allanamiento en un inmueble de esa
ciudad, donde procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares -marca iPhone
14 Pro - iPhone 12-, y una netbook -marca EXO-, elementos que guardarían
relación con la causa que se investiga.
Asimismo, en el marco de las
tareas desplegadas, los policías lograron localizar y aprehender en la vía
pública a un hombre mayor de edad -alias Chengo-, quien sería el presunto autor
del hecho delictivo.
Finalmente, el aprehendido junto
a lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, quedando a
disposición de la Justicia, mientras se continúan con las diligencias de rigor.