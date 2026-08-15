sábado, 15 de agosto de 2026

Curuzú Cuatiá: La Policía recuperó dos teléfonos celulares y una netbook, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Curuzú Cuatiá, en el marco de una investigación que se encuentra tramite, tras diligenciar una orden de allanamiento, lograron hallar y recuperar dos teléfonos celulares y una notebook, además aprehender al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de un hecho ocurrido en inmediaciones de Avenida Laprida y Castelli, donde se habría producido la sustracción de teléfonos celulares y una computadora -netbook-, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación lo que les posibilito diligenciar una orden de allanamiento en un inmueble de esa ciudad, donde procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares -marca iPhone 14 Pro - iPhone 12-, y una netbook -marca EXO-, elementos que guardarían relación con la causa que se investiga.

Asimismo, en el marco de las tareas desplegadas, los policías lograron localizar y aprehender en la vía pública a un hombre mayor de edad -alias Chengo-, quien sería el presunto autor del hecho delictivo.

Finalmente, el aprehendido junto a lo recuperado fue trasladado a la citada dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia, mientras se continúan con las diligencias de rigor.