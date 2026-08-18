Demoran a dos hombres con pedido de localización y secuestran una moto de dudosa procedencia

El primer procedimiento, se concretó en
inmediaciones de las calles Las Piedras y Larrea, cuando los citados efectivos
observaron a una persona a bordo de una bicicleta -marca onda wave-, realizando
maniobras peligrosas, por lo que, procedieron a su identificación, tratándose
de un hombre – de 27 años de edad-, quien, no pudo acreditar la propiedad del
rodado, además, luego de las primeras averiguaciones, registraría pedido de
búsqueda y localización por parte de la autoridad policial.
De igual forma, los citados efectivos,
encontrándose en inmediaciones las calles Zibelman y Yugoslavia, observaron a
una persona que se encontraba mirando detenidamente vehículos estacionados, por
lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre -de 32 años de
edad-, quien, según las primeras averiguaciones registraría pedido de
localización, por lo que fue demorado.
Al respecto, los demorados junto al rodado
secuestrado fueron puestas disposición de las autoridades correspondientes,
continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.