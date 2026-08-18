martes, 18 de agosto de 2026

Demoran a dos hombres con pedido de localización y secuestran una moto de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de hoy 18-08-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº2 -GRIM II-, momentos en que se encontraban realizando sus labores de prevención, lograron demorar dos hombres, que aparentemente registraban pedido de localización, y secuestrar una motocicleta presumiblemente de dudosa procedencia.

El primer procedimiento, se concretó en inmediaciones de las calles Las Piedras y Larrea, cuando los citados efectivos observaron a una persona a bordo de una bicicleta -marca onda wave-, realizando maniobras peligrosas, por lo que, procedieron a su identificación, tratándose de un hombre – de 27 años de edad-, quien, no pudo acreditar la propiedad del rodado, además, luego de las primeras averiguaciones, registraría pedido de búsqueda y localización por parte de la autoridad policial.

De igual forma, los citados efectivos, encontrándose en inmediaciones las calles Zibelman y Yugoslavia, observaron a una persona que se encontraba mirando detenidamente vehículos estacionados, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre -de 32 años de edad-, quien, según las primeras averiguaciones registraría pedido de localización, por lo que fue demorado.

Al respecto, los demorados junto al rodado secuestrado fueron puestas disposición de las autoridades correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.