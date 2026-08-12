Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la tarde de ayer 11-08-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos por distintos sectores del Barrio Molina Punta, lograron la demora de un hombre que se encontraba merodeando.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 19:30 horas, en inmediaciones de las calles Niti Cigersa y Las
Violetas, donde los efectivos observaron a un sujeto que se encontraba
merodeando, mirando detenidamente el interior de los domicilios y vehículos,
por lo que, ante esta situación, procedieron a su identificación, tratándose de
un hombre de 26 años de edad, quien ni supo justificar su presencia en el
lugar, por lo que fue demorado.
El demorado fue trasladado hasta
la citada dependencia policial a fin de continuar con los trámites
correspondientes.