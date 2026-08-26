miércoles, 26 de agosto de 2026

Demoran a un hombre por merodeo, secuestran una gomera y elementos de dudosa procedencia

En la noche del lunes 24-08-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5 -G.R.I.M. V-, en sus labores de prevención de ilícitos demoraron a un hombre y secuestraron una gomera y otros elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 23:00 horas, cuando el personal policial se encontraba realizando recorridas preventivas en inmediaciones de Avenida Amazonas y calle Argentina, donde observaron a un sujeto que se encontraba agazapado mirando hacia los transeúntes que circulaban por el sector, por ello se procedió a la identificación y demora del mismo, tratándose de un hombre -alias negro- de 39 años de edad, quien tenía en su poder una gomera, como así también varios elementos entre ellos piedras y tornillos, los cuales fueron secuestrados.

Por tal motivo, el demorado y los elementos fueron trasladados hasta la Comisaría Séptima Urbana, donde se continúan con los trámites de rigor.