Demoran a un hombre por merodeo, secuestran una gomera y elementos de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó alrededor de las
23:00 horas, cuando el personal policial se encontraba realizando recorridas
preventivas en inmediaciones de Avenida Amazonas y calle Argentina, donde
observaron a un sujeto que se encontraba agazapado mirando hacia los
transeúntes que circulaban por el sector, por ello se procedió a la
identificación y demora del mismo, tratándose de un hombre -alias negro- de 39
años de edad, quien tenía en su poder una gomera, como así también varios
elementos entre ellos piedras y tornillos, los cuales fueron secuestrados.
Por tal motivo, el demorado y los elementos
fueron trasladados hasta la Comisaría Séptima Urbana, donde se continúan con
los trámites de rigor.