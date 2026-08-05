Demoran a un hombre vinculado a varios hechos delictivos y secuestran elementos de dudosa procedencia

Las distintas labores
investigativas realizadas junto a la inspección de cámaras de seguridad
posibilito a los citados efectivos identificar al presunto autor del hecho,
tratándose de un hombre – alias Kike, mayor de edad-, asimismo, realizando
recorridas por Avenida 3 de Abril y calle Salta, alrededor de las 17:30 horas,
lograron concretar su demora y entre sus pertenencias secuestraron una carpeta,
una campera, un teléfono celular, dinero en efectivo -moneda nacional y
extranjera-, un gas pimienta, una gorra, dos anteojos -de sol y de receta-, los
cuales presuntamente guardarían relación con los hechos que se investigan.
Posteriormente, el demorado junto
a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la
dependencia policial donde se continuaron con los trámites de rigor.