miércoles, 5 de agosto de 2026

Demoran a un hombre vinculado a varios hechos delictivos y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 04-08-26, personal de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones interviniente y en relación a distintos legajos judiciales en curso, luego de diversas tareas investigativas, demoraron a un hombre y en poder del mismo, secuestraron varias cosas. 

Las distintas labores investigativas realizadas junto a la inspección de cámaras de seguridad posibilito a los citados efectivos identificar al presunto autor del hecho, tratándose de un hombre – alias Kike, mayor de edad-, asimismo, realizando recorridas por Avenida 3 de Abril y calle Salta, alrededor de las 17:30 horas, lograron concretar su demora y entre sus pertenencias secuestraron una carpeta, una campera, un teléfono celular, dinero en efectivo -moneda nacional y extranjera-, un gas pimienta, una gorra, dos anteojos -de sol y de receta-, los cuales presuntamente guardarían relación con los hechos que se investigan.

Posteriormente, el demorado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la dependencia policial donde se continuaron con los trámites de rigor.