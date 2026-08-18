martes, 18 de agosto de 2026

Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedimientos

En horas de la noche del domingo 16-08-26, efectivos policiales de la Comisaria décimo séptima urbana, en momentos en que se encontraban realizando tareas de prevención en el ámbito de su jurisdicción, fueron alertados sobre la presencia de varios grupos de personas que se encontraban reunidos en inmediaciones de calle Ballerini y Los Tulipanes de esta ciudad. Al advertir la presencia del móvil policial, los individuos comenzaron a dispersarse en distintas direcciones, algunos a pie, en bicicletas y motocicletas.

Ante esta situación, se solicitó apoyo de otros móviles y personal policial, debido a que en el sector se registraron en reiteradas oportunidades hechos de violencia y riñas, con gomeras, palos, botellas, entre otros. Durante el procedimiento, los efectivos lograron identificar y demorar a un hombre de 26 años de edad, quien fue trasladado hasta la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

Asimismo, se procedió al secuestro de diversos elementos, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.