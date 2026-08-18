Demoran a un hombre y secuestran elementos de dudosa procedimientos

Ante esta situación, se solicitó
apoyo de otros móviles y personal policial, debido a que en el sector se
registraron en reiteradas oportunidades hechos de violencia y riñas, con
gomeras, palos, botellas, entre otros. Durante el procedimiento, los efectivos
lograron identificar y demorar a un hombre de 26 años de edad, quien fue
trasladado hasta la dependencia policial para continuar con las diligencias
correspondientes.
Asimismo, se procedió al secuestro de diversos elementos, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.