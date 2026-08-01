Demoran a un joven con antecedentes policiales

En la mañana de ayer 31-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 2, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un joven y secuestraron una motocicleta, circunstancias en que el mismo se encontraba causando disturbios.
El procedimiento fue realizado
cerca de las 06:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles
Francia y Pitágoras, lugar donde visualizaron y demoraron a un joven – alias
Pelado, de 26 años de edad-, quien se encontraba molestando a transeúntes y
causando intranquilidad en la zona a bordo de una motocicleta – marca Honda
Wave 110cc.-, el cual, también fue secuestrado, además, tras las primeras
averiguaciones, el joven resulto poseer antecedentes policiales.
En tanto, el demorado junto a la motocicleta secuestrada fueron trasladados a la comisaria octava urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.