Demoran a varias personas y detienen a una mujer por narcomenudeo

En la jornada de ayer 13-08-26,
efectivos policiales de la Comisaria 18va. Urbana junto a sus pares de la
División Policía Alto Riesgo -PAR-, tras diversas labores de investigación en
el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesta infracción a la
Ley de Narcomenudeo-, diligenciaron una orden de allanamiento, donde
secuestraron varias cosas y demoraron a seis personas y aprehendieron a una
mujer, presuntamente vinculada con el hecho.
El mandato judicial fue
diligenciado, en una vivienda ubicada por calle Sánchez de Bustamante, donde
los efectivos procedieron al secuestro preventivo de dinero en efectivo, un
teléfono celular -marca motorola- y 84 envoltorios con una sustancia de color
blanco, por lo que se dio intervención a la Dirección General de Drogas
Peligrosas y Crimen Organizado, quienes realizaron el correspondiente test, el
cual arrojo como resultado positivo para cocaína. Además, demoraron a seis
personas -una mujer y cinco hombres- y aprehendieron a una mujer -de 18 años de
edad- quienes presuntamente guardarían relación con el hecho que se investiga.
Los demorados y la aprehendida junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se prosiguieron con los tramites de rigor.