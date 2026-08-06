jueves, 6 de agosto de 2026

Demoraron a cuatro personas por narcomenudeo en Santa Rosa

En la jornada de ayer 05-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Rosa junto a sus pares del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, de las Comisarias Distrito Tabay y Concepcion de la Unidad Regional VIIº Saladas, tras diversas labores de investigación en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesta infracción a la Ley de Narcomenudeo-,    diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas y demoraron a cuatro personas.

El mandato judicial fue diligenciado en una vivienda de la citada localidad, donde los efectivos procedieron al secuestro de una balanza de precisión, doce teléfonos celulares, un dron, cámaras de seguridad, dinero en efectivo, sustancia de origen vegetal y otra sustancia blanquecina, las cuales, tras el correspondiente test orientativo arrojaron resultados positivos para marihuana y cocaína, también, demoraron a cuatro personas mayores de edad, quienes presuntamente guardarían relación con el hecho que se investiga.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia donde se prosiguieron con los tramites de rigor.