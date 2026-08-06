Demoraron a cuatro personas por narcomenudeo en Santa Rosa

En la jornada de ayer 05-08-26,
efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Rosa junto a sus pares del
Grupo Táctico Operacional -G.T.O.-, de las Comisarias Distrito Tabay y
Concepcion de la Unidad Regional VIIº Saladas, tras diversas labores de investigación
en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesta infracción a
la Ley de Narcomenudeo-, diligenciaron
una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas y demoraron a cuatro
personas.
El mandato judicial fue
diligenciado en una vivienda de la citada localidad, donde los efectivos
procedieron al secuestro de una balanza de precisión, doce teléfonos celulares,
un dron, cámaras de seguridad, dinero en efectivo, sustancia de origen vegetal
y otra sustancia blanquecina, las cuales, tras el correspondiente test
orientativo arrojaron resultados positivos para marihuana y cocaína, también,
demoraron a cuatro personas mayores de edad, quienes presuntamente guardarían
relación con el hecho que se investiga.
Los demorados junto a lo
secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la
citada dependencia donde se prosiguieron con los tramites de rigor.