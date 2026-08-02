domingo, 2 de agosto de 2026

Desiderio Sosa: En siniestro vial dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas

En la jornada de ayer 01-08-26 efectivos policiales de la Unidad Especial de Desiderio Sosa, tomaron conocimiento de un siniestro Vial ocurrido por Ruta Nacional N° 14, en el cual dos personas lamentablemente, perdieron la vida y otras dos resultaron con lesiones de diversa consideración.

Según información inicial obtenida, por causas y circunstancias que se desconocen, habrían colisionado, un camión conducido por un hombre – mayor de edad-, y un vehículo automotor -marca Ford Fiesta- en la cual se trasladaban cuatro personas - se desconocen más datos-, de las cuales dos habrían fallecido en el lugar y las otras dos, fueron auxiliadas y trasladadas al hospital local, donde informaron que presentarían lesiones de diversa consideración.

Cabe señalar que hasta el momento se desconocen más datos y pormenores que rodearon a este lamentable hecho, en tanto, en el lugar se realizan las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de rigor en la citada de dependencia.