Desiderio Sosa: En siniestro vial dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas

Según información inicial
obtenida, por causas y circunstancias que se desconocen, habrían colisionado,
un camión conducido por un hombre – mayor de edad-, y un vehículo automotor
-marca Ford Fiesta- en la cual se trasladaban cuatro personas - se desconocen
más datos-, de las cuales dos habrían fallecido en el lugar y las otras dos,
fueron auxiliadas y trasladadas al hospital local, donde informaron que
presentarían lesiones de diversa consideración.
Cabe señalar que hasta el momento
se desconocen más datos y pormenores que rodearon a este lamentable hecho, en
tanto, en el lugar se realizan las correspondientes diligencias con la
intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los trámites de
rigor en la citada de dependencia.