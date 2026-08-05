Detienen a un hombre con pedido de captura

En la siesta de ayer 04-08-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 -GRIM-, en momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con pedido de detención.
El procedimiento, tuvo lugar
cerca de las 15:00 horas, en inmediaciones de las calles Unne y Escalada, donde
los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando mirando
detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que, procedieron
a su identificación, tratándose de un hombre -de 32 años de edad-, quien, según
las primeras averiguaciones realizadas, registraría pedido de detención por una
causa judicial en curso, por lo que fue demorado.
El hombre fue trasladado a la Comisaria jurisdiccional 24º, donde se continuaron con los trámites de rigor.