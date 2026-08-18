martes, 18 de agosto de 2026

Detienen a un hombre con pedido de captura

En la madrugada de hoy 18-07-26, efectivos policiales del Grupo de respuesta inmediata motorizada Nº4 -GRIM IV-, en momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre con pedido de captura, y secuestraron en su poder, elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 02:00 horas, en inmediaciones de las calles Zaragoza y los Malvones, donde los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que, procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 27 años de edad, quien tenía en su poder -un rollo de manguera y una toalla de baño-, además el mismo según las primeras averiguaciones realizadas, registraría pedido de captura por una causa judicial en curso, por lo que fue aprehendido.

El hombre fue trasladado a la citada dependencia policial, donde se continuaron con los trámites de rigor.