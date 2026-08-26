Detienen a un hombre vinculado a un hecho delictivo

En la jornada de ayer 25-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Cuarta Urbana en el marco de un hecho delictivo que se investiga, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras distintas tareas investigativas, lograron identificar y detener a un hombre, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.
El procedimiento fue concretado
por los citados efectivos con la colaboración de sus pares de la Comisaria 9º
Urbana y de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos, tras realizar la amplia labor investigativa, lograron identificar y detener a
un hombre de 24 años de edad, quien estaría presuntamente vinculado al hecho
que se investiga.
Al respecto, el detenido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.