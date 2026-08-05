miércoles, 5 de agosto de 2026

Efectivos de la Policía de Corrientes participaron de un conversatorio en el Circulo de Oficiales

ANIVERSARIO INSTITUCIONAL 

En la jornada de ayer 04-08-26, en el círculo de oficiales de la Policía de Corrientes, se llevó a cabo una charla y exposición sobre seguridad y otros temas, donde participaron efectivos policiales activos y en situación de retiro.

En la oportunidad, se trabajaron con tres ejes referentes a la Historia De La Policía de Corrientes, Espíritu Policial y la Importancia de la Comunicación Institucional con las Comunidades del siglo XXI, temas disertados por el Crio. Gral. (R) Lic. e Historiador Víctor Hugo Coceres, Crio. Gral. (R) Lic. Félix Cemborain, Crio. Mayor (R) Ángelo Fernández, Crio. Inspector (R) Ramón Alberto Vera y Crio. Inspector (R) Alicia Maidana

Además, estuvieron presentes el Director General de Asuntos Internos, Comisario General Dr. Ramon Antonio Marcelo Cubilla, integrantes de la Plana Mayor Policial, Sres. Ex Jefes, personal superior y subalterno de la Institución en actividad y en situación de retiro, invitados especiales y público en general.

Cabe señalar, que la jornada se encontraba prevista en el marco de las actividades programadas por el 55° Aniversario de Vida Institucional de la Policía de Corrientes.