Efectivos de la Policía de Corrientes participaron de un conversatorio en el Circulo de Oficiales

En la jornada de ayer 04-08-26,
en el círculo de oficiales de la Policía de Corrientes, se llevó a cabo una
charla y exposición sobre seguridad y otros temas, donde participaron efectivos
policiales activos y en situación de retiro.
En la oportunidad, se trabajaron
con tres ejes referentes a la Historia De La Policía de Corrientes, Espíritu
Policial y la Importancia de la Comunicación Institucional con las Comunidades
del siglo XXI, temas disertados por el Crio. Gral. (R) Lic. e Historiador
Víctor Hugo Coceres, Crio. Gral. (R) Lic. Félix Cemborain, Crio. Mayor (R)
Ángelo Fernández, Crio. Inspector (R) Ramón Alberto Vera y Crio. Inspector (R)
Alicia Maidana
Además, estuvieron presentes el
Director General de Asuntos Internos, Comisario General Dr. Ramon Antonio
Marcelo Cubilla, integrantes de la Plana Mayor Policial, Sres. Ex Jefes,
personal superior y subalterno de la Institución en actividad y en situación de
retiro, invitados especiales y público en general.
Cabe señalar, que la jornada se
encontraba prevista en el marco de las actividades programadas por el 55°
Aniversario de Vida Institucional de la Policía de Corrientes.