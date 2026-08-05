miércoles, 5 de agosto de 2026

En diferentes procedimientos demoran a cinco personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de ayer 04-08-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM I y V-, momentos en que se encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, en distintos procedimientos lograron demorar a cinco personas y secuestrar elementos aparentemente de dudosa procedencia.

El primer procedimiento, se concretó cerca de las 02:00 horas, en inmediaciones de las calles Valentin Alsina y Lujan, cuando los citados efectivos observaron a dos personas trasladando un colchón y dos chapas -de fibra de vidrio-, quienes al notar la presencia policial, abandonaron los elementos en la vía pública y emprendieron su fuga, siendo alcanzados rápidamente e identificados, tratándose de dos hombres mayores de edad -alias “Mono” y “Ale”-, quienes, no pudieron acreditar la propiedad de los elementos ni justificar su permanencia en el lugar, por lo que fueron demorados.

De igual forma, alrededor de las 03:30 horas, los citados efectivos, encontrándose en inmediaciones de calle San Martin, demoraron e identificaron a un hombre – de 37 años de edad, observando las casas y vehículos estacionados, quien tras ser interceptado no supo justificar su accionar.

Finalmente, cerca de las 04:00 horas, en inmediaciones de las calles Igarzabal y Leloir, los policías demoraron a dos hombres mayores de edad -uno de ellos alias “bebecho”-, quienes se encontraban merodeando, observando los vehículos estacionados, quienes, tras las primeras averiguaciones, registrarían antecedentes policiales.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.