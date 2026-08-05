En diferentes procedimientos demoran a cinco personas y secuestran elementos de dudosa procedencia

El primer procedimiento, se
concretó cerca de las 02:00 horas, en inmediaciones de las calles Valentin
Alsina y Lujan, cuando los citados efectivos observaron a dos personas
trasladando un colchón y dos chapas -de fibra de vidrio-, quienes al notar la
presencia policial, abandonaron los elementos en la vía pública y emprendieron
su fuga, siendo alcanzados rápidamente e identificados, tratándose de dos
hombres mayores de edad -alias “Mono” y “Ale”-, quienes, no pudieron acreditar
la propiedad de los elementos ni justificar su permanencia en el lugar, por lo
que fueron demorados.
De igual forma, alrededor de las
03:30 horas, los citados efectivos, encontrándose en inmediaciones de calle San
Martin, demoraron e identificaron a un hombre – de 37 años de edad, observando
las casas y vehículos estacionados, quien tras ser interceptado no supo
justificar su accionar.
Finalmente, cerca de las 04:00
horas, en inmediaciones de las calles Igarzabal y Leloir, los policías
demoraron a dos hombres mayores de edad -uno de ellos alias “bebecho”-, quienes
se encontraban merodeando, observando los vehículos estacionados, quienes, tras
las primeras averiguaciones, registrarían antecedentes policiales.
Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.