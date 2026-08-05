En diferentes procedimientos la Policía demoró a cinco personas por merodeo, una de ellas con antecedentes policiales

El primer procedimiento, fue
realizado alrededor de las 15:30 horas, los efectivos del G.R.I.M. V,
encontrándose en inmediaciones de las calles Valerio Bonastre y Cosquín,
demoraron e identificaron a un hombre – de 28 años de edad, observando las
casas y vehículos estacionados, quien tras ser interceptado no supo justificar
su accionar.
De igual forma, a las 16:30
horas, personal del G.R.I.M. III, en inmediaciones de Pasaje Berutti y calle
Pampín, cuando los citados efectivos divisaron a un hombre observando los
vehículos estacionados en la vía pública, por lo fue identificado, tratándose
de un hombre -de 29 años de edad-, quién tras las primeras averiguaciones,
registraba antecedentes policiales, por lo que fue demorado.
Finalmente, cerca de las 17:00
horas, el G.R.I.M. II, en inmediaciones de la Avenida Armenia y calle José
Ingenieros, los policías demoraron a dos hombres -de 23 y 25 años de edad-,
quienes se encontraban a bordo de una motocicleta -marca Keller Dual 200cc.- realizando
maniobras peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros, por lo que
fueron interceptados y con la colaboración del personal de la Dirección de
Tránsito Municipal, procedieron al secuestro del rodado, en tanto, los hombres
fueron demorados.
Al respecto, los demorados fueron
trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron
con los tramites de rigor.