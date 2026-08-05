miércoles, 5 de agosto de 2026

En diferentes procedimientos la Policía demoró a cinco personas por merodeo, una de ellas con antecedentes policiales

En horas de la tarde de ayer 04-08-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 3, 4 y 5 -GRIM-, momentos en que se encontraban realizando recorridas en prevención de ilícitos, en distintos procedimientos, lograron demorar a cinco personas, resultando una de ellas con antecedentes policiales.

El primer procedimiento, fue realizado alrededor de las 15:30 horas, los efectivos del G.R.I.M. V, encontrándose en inmediaciones de las calles Valerio Bonastre y Cosquín, demoraron e identificaron a un hombre – de 28 años de edad, observando las casas y vehículos estacionados, quien tras ser interceptado no supo justificar su accionar.

De igual forma, a las 16:30 horas, personal del G.R.I.M. III, en inmediaciones de Pasaje Berutti y calle Pampín, cuando los citados efectivos divisaron a un hombre observando los vehículos estacionados en la vía pública, por lo fue identificado, tratándose de un hombre -de 29 años de edad-, quién tras las primeras averiguaciones, registraba antecedentes policiales, por lo que fue demorado. 

Finalmente, cerca de las 17:00 horas, el G.R.I.M. II, en inmediaciones de la Avenida Armenia y calle José Ingenieros, los policías demoraron a dos hombres -de 23 y 25 años de edad-, quienes se encontraban a bordo de una motocicleta  -marca Keller Dual 200cc.- realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo sus vidas y la de terceros, por lo que fueron interceptados y con la colaboración del personal de la Dirección de Tránsito Municipal, procedieron al secuestro del rodado, en tanto, los hombres fueron demorados.

Al respecto, los demorados fueron trasladados a la comisaria jurisdiccional correspondiente, donde se continuaron con los tramites de rigor.