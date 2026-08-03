lunes, 3 de agosto de 2026

En el marco de las actividades previstas por el Aniversario de la Policía se llevó a cabo una maratón deportiva

COMPLEJO DE FORMACIÓN POLICIAL SANTA CATALINA 
En el marco de las actividades programadas por el 55° Aniversario de Vida Institucional de la Policía de Corrientes, en la mañana de ayer 02-08-26, se llevó a cabo una maratón deportiva en las instalaciones del Complejo de Formación Policial Santa Catalina, de la que participaron cadetes de la Escuela de Policía “Gral. Francisco de San Martin”, aspirantes a cabo de la Escuela “Juan Bautista Cabral”, personal policial activo y en situación de retiro, integrantes de distintas fuerzas nacionales y provinciales invitadas, además de numerosos competidores de la comunidad en general.

La competencia contempló recorridos de 2 y 5 kilómetros, desarrollándose por diferentes calles del barrio Santa Catalina, en una jornada que tuvo como principal objetivo promover la actividad física, los hábitos saludables, el espíritu deportivo y la integración entre la Institución Policial y la sociedad.

La actividad contó con la presencia del Jefe de Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval; integrantes del Estado Mayor Policial; el Director General de Educación Física de la Provincia de Corrientes Prof. y Magister Alejandro Simoni; el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Corrientes Dn. Rafael Segovia, además de otras autoridades e invitados especiales.

Finalizada la competencia, se realizó la correspondiente entrega de premios a los participantes destacados en las distintas categorías, cerrando una exitosa jornada deportiva que forma parte de las celebraciones previstas por un nuevo aniversario de la Policía de Corrientes.