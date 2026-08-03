En el marco de las actividades previstas por el Aniversario de la Policía se llevó a cabo una maratón deportiva

La competencia contempló
recorridos de 2 y 5 kilómetros, desarrollándose por diferentes calles del
barrio Santa Catalina, en una jornada que tuvo como principal objetivo promover
la actividad física, los hábitos saludables, el espíritu deportivo y la integración
entre la Institución Policial y la sociedad.
La actividad contó con la
presencia del Jefe de Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón;
el Subjefe de Policía, Comisario General Walter Darío Aceval; integrantes del
Estado Mayor Policial; el Director General de Educación Física de la Provincia
de Corrientes Prof. y Magister Alejandro Simoni; el Subsecretario de Deportes
de la Municipalidad de Corrientes Dn. Rafael Segovia, además de otras
autoridades e invitados especiales.
Finalizada la competencia, se
realizó la correspondiente entrega de premios a los participantes destacados en
las distintas categorías, cerrando una exitosa jornada deportiva que forma
parte de las celebraciones previstas por un nuevo aniversario de la Policía de
Corrientes.