sábado, 1 de agosto de 2026

En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales y secuestró un bidet de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 01-08-26, efectivos policiales de la Comisaria 19º Urbana en forma conjunta con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que trasladaba un elemento de dudosa procedencia, quien además, tras las primeras averiguaciones, registraría antecedentes policiales.

El procedimiento se concretó cerca de las 04:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calle Ñaembe y Avenida Chacabuco, donde visualizaron a dos personas en actitud sospechosa, trasladando -un bidet de baño- quienes, al notar la presencia policial, abandonaron el objeto en la vía pública y emprendieron su huida, siendo alcanzado a escasos metros uno de ellos, quien tras ser identificado, se trataría de un hombre -de 35 años de edad- que no supo justificar su accionar y al realizar las primeras averiguaciones, el mismo registraría antecedentes policiales, por lo que fue demorado y el elemento secuestrado.

Por tal motivo, el demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.