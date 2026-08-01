En tareas de prevención la Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales y secuestró un bidet de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó
cerca de las 04:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban por calle
Ñaembe y Avenida Chacabuco, donde visualizaron a dos personas en actitud
sospechosa, trasladando -un bidet de baño- quienes, al notar la presencia
policial, abandonaron el objeto en la vía pública y emprendieron su huida,
siendo alcanzado a escasos metros uno de ellos, quien tras ser identificado, se
trataría de un hombre -de 35 años de edad- que no supo justificar su accionar y
al realizar las primeras averiguaciones, el mismo registraría antecedentes
policiales, por lo que fue demorado y el elemento secuestrado.
Por tal motivo, el demorado y lo
secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron
con las diligencias del caso.