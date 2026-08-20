jueves, 20 de agosto de 2026

Esquina: Motociclista grave tras chocar contra un camión

FUE DERIVADO AL HOSPITAL ESCUELA 
En horas de la mañana de ayer 19-08-26, en inmediaciones de calles Lavalle y Serrano Soto de la ciudad de Esquina, por causas que se tratan de establecer se habría producido un siniestro vial entre un camión y una motocicleta, resultando una persona con lesiones de carácter graves.

Conforme a las primeras averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un camión -marca Mercedes Benz- conducido por un hombre de apellido Frutos -mayor de edad- y una motocicleta -marca Jincheng- guiada por un hombre de apellido Quiroz -mayor de edad-; a consecuencia del mismo, el motociclista fue trasladado al Hospital local y luego derivado al Hospital Escuela de esta ciudad, donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de carácter graves.

En el lugar se realizaron las diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente, en tanto, en la comisaría de distrito primera de Esquina se prosigue con los tramites que corresponde.