Esquina: Motociclista grave tras chocar contra un camión

FUE DERIVADO AL HOSPITAL ESCUELA
En horas de la mañana de ayer 19-08-26, en inmediaciones de calles Lavalle y Serrano Soto de la ciudad de Esquina, por causas que se tratan de establecer se habría producido un siniestro vial entre un camión y una motocicleta, resultando una persona con lesiones de carácter graves.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un camión -marca Mercedes
Benz- conducido por un hombre de apellido Frutos -mayor de edad- y una
motocicleta -marca Jincheng- guiada por un hombre de apellido Quiroz -mayor de edad-;
a consecuencia del mismo, el motociclista fue trasladado al Hospital local y
luego derivado al Hospital Escuela de esta ciudad, donde tras ser examinado se
determinó que presentaba lesiones de carácter graves.
En el lugar se realizaron las
diligencias del caso, con intervención de la unidad fiscal interviniente, en
tanto, en la comisaría de distrito primera de Esquina se prosigue con los
tramites que corresponde.