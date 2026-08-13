Goya: Terminó preso tras provocar un grave incidente en la vía pública

En horas de la noche de ayer 12-08-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito 5ta de Goya, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, y luego de diversos trabajos investigativos, procedieron a la demora de un sujeto presuntamente vinculado en un hecho ocurrido en inmediaciones de las calles San Luis y Ex Vía de esa ciudad, donde se habría producido un altercado entre dos hombres.
Como consecuencia del incidente,
uno de ellos resultó con heridas de carácter grave, aparentemente provocadas
con un arma blanca, por lo que fue trasladado de inmediato al nosocomio local
para recibir atención médica.
En el lugar trabajó personal de
la Comisaría Quinta de Goya, realizándose las diligencias y pericias
correspondientes con el propósito de determinar las circunstancias en que se
produjo el hecho.
En el marco de la investigación,
el presunto autor -mayor de edad- fue demorado y puesto a disposición de la
autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones de rigor
que corresponden.