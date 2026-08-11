martes, 11 de agosto de 2026

Hallaron el cuerpo de un hombre que se habría ahogado en el Río Paraná

En horas de la mañana de ayer 10-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, tomaron conocimiento del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, el cual, presuntamente habría perecido ahogado, tras intentar sujetar la cuerda de una lancha que era arrastrada por la corriente en el Río Paraná.

Cabe recordar que el hecho se habría registrado, el pasado 06-08-26, alrededor de las 18:40 horas, donde un hombre de 30 años de edad se encontraba en un banco de arena ubicado en el Río Paraná, y por causas y circunstancias que aún se desconocen, aparentemente la lancha se habría soltado de la cuerda que la sostenía, ante tal circunstancia, el hombre quiso intentar sujetarla, siendo arrastrado por la corriente, perdiéndose de vista en la superficie acuática.

Por lo que, se dio inició a la búsqueda del mismo, logrando finalmente, pasadas las 7:30 horas de hoy, hallar el cuerpo sin vida del hombre, poniéndose en conocimiento a la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia, se continuaron con las diligencias de rigor correspondientes.