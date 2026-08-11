Hallaron el cuerpo de un hombre que se habría ahogado en el Río Paraná

Cabe recordar que el hecho se
habría registrado, el pasado 06-08-26, alrededor de las 18:40 horas, donde un
hombre de 30 años de edad se encontraba en un banco de arena ubicado en el Río
Paraná, y por causas y circunstancias que aún se desconocen, aparentemente la
lancha se habría soltado de la cuerda que la sostenía, ante tal circunstancia,
el hombre quiso intentar sujetarla, siendo arrastrado por la corriente,
perdiéndose de vista en la superficie acuática.
Por lo que, se dio inició a la
búsqueda del mismo, logrando finalmente, pasadas las 7:30 horas de hoy, hallar
el cuerpo sin vida del hombre, poniéndose en conocimiento a la autoridad fiscal
interviniente, en tanto, en la citada dependencia, se continuaron con las
diligencias de rigor correspondientes.