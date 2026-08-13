Intentaron huir con más de 244 kilos de marihuana en Jardín América

La droga estaba acondicionada en seis bultos, cuatro contenían cogollos.
Hay un hombre detenido.
El lunes, en horas de la tarde, integrantes de la Sección “Jardín América” dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio” estaban desplegados sobre la Ruta Nacional Nº12, a la altura del kilómetro 1.434, cuando observaron que se aproximaba un vehículo Volkswagen Bora al dispositivo de control.
Inmediatamente, al percatarse de la presencia de los uniformados, el conductor realizó un giro brusco y emprendió la fuga hacia la zona de vegetación. Ante esta situación, personal de la Fuerza inició un seguimiento controlado y sostenido, pero metros más adelante el rodado perdió el control e impactó contra la maleza. El conductor y su acompañante descendieron del vehículo y huyeron hacia la espesura del monte.
De manera inmediata, los gendarmes realizaron un amplio rastrillaje a pie por la zona, logrando interceptar y aprehender a uno de los involucrados. Posteriormente, los funcionarios inspeccionaron el automóvil y constataron a simple vista seis bultos que emanaban un fuerte olor, característico a sustancia vegetal.
Personal de Criminalística realizó la prueba de orientación de campo Narcotest sobre los bultos, con resultado positivo para marihuana. En cuatro de los bultos se constató que contenían cogollos. En total se contabilizaron 288 paquetes, con un peso de 244 kilos 670 gramos.
Intervinieron el Juzgado Federal y Fiscalía Federal de Oberá, que dispusieron la incautación del estupefaciente, la detención del ciudadano y elementos de interés para la causa.