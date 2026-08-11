martes, 11 de agosto de 2026

Investigan la muerte de dos personas que fueron halladas en una vivienda del B° Bañado Norte

En horas del mediodía de ayer 10-08-26, efectivos policiales de la Comisaria 6ta. Urbana habrían tomado conocimiento del hallazgo de dos cuerpos sin vida en el interior de una vivienda del Barrio Bañado Norte, tratándose de un hombre y una mujer, iniciando actuaciones judiciales de oficio por supuesta averiguación de delito con la intervención de la Unidad Fiscal en turno.

Según la primera información inicial obtenida, alrededor de las 12:00 horas los citados efectivos fueron anoticiados del hallazgo, donde un joven mayor de edad, tras no tener respuesta de su familiar, ingresó a una vivienda ubicada por Pasaje Dante a la altura Nº 320, donde se encontró con dos cuerpos sin vida, un hombre -36- y una mujer -46-, por lo que, de manera inmediata el personal policial acudió al lugar constatando el hecho.

Posteriormente, con la intervención de las autoridades judiciales, en el lugar se realizaron las diligencias al respecto, además, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares, entre otras cosas, en tanto, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para su correspondiente autopsia médico legal.

Cabe señalar, que por el momento se desconocen más detalles y por menores que rodearon a este lamentable hecho, en tanto, actualmente, en el lugar y en la citada dependencia, se prosiguen con las diligencias al respecto.