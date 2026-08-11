Investigan la muerte de dos personas que fueron halladas en una vivienda del B° Bañado Norte

Según la primera información
inicial obtenida, alrededor de las 12:00 horas los citados efectivos fueron
anoticiados del hallazgo, donde un joven mayor de edad, tras no tener respuesta
de su familiar, ingresó a una vivienda ubicada por Pasaje Dante a la altura Nº
320, donde se encontró con dos cuerpos sin vida, un hombre -36- y una mujer
-46-, por lo que, de manera inmediata el personal policial acudió al lugar
constatando el hecho.
Posteriormente, con la
intervención de las autoridades judiciales, en el lugar se realizaron las
diligencias al respecto, además, se procedió al secuestro de dos teléfonos
celulares, entre otras cosas, en tanto, los cuerpos fueron trasladados a la
morgue judicial para su correspondiente autopsia médico legal.
Cabe señalar, que por el momento se desconocen más detalles y por menores que rodearon a este lamentable hecho, en tanto, actualmente, en el lugar y en la citada dependencia, se prosiguen con las diligencias al respecto.