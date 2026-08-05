Itatí: Demoraron a un hombre en estado de ebriedad por realizar maniobras peligrosas en un automóvil

El procedimiento fue realizado
cerca de las 14:30 horas, luego de que los efectivos recibieran la alerta de un
automóvil que aparentemente realizaba maniobras peligrosas por Ruta Provincial
Nº 20, por lo que, los citados efectivos procedieron a detener la marcha del
rodado – marca Volkswagen Nivus-, identificando a su conductor, tratándose de
un hombre de 43 años de edad, quien no supo justificar su accionar, siendo
demorado.
Posteriormente, el rodado junto
al demorado fue trasladado a la citada dependencia, donde el personal de la
Dirección de Seguridad Vial de Ensenada Grande, brindo colaboración, realizando
el test orientativo de alcoholemia al conductor, el cual arrojo resultado
positivo superior al límite máximo permitido, continuándose con las actuaciones
administrativas al respecto.