miércoles, 5 de agosto de 2026

Itatí: Demoraron a un hombre en estado de ebriedad por realizar maniobras peligrosas en un automóvil

En la víspera, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por transeúntes acerca de un vehículo automotor que realizaba maniobras peligrosas en el ingreso a la citada localidad, lograron demorar a su conductor y secuestrar el rodado.

El procedimiento fue realizado cerca de las 14:30 horas, luego de que los efectivos recibieran la alerta de un automóvil que aparentemente realizaba maniobras peligrosas por Ruta Provincial Nº 20, por lo que, los citados efectivos procedieron a detener la marcha del rodado – marca Volkswagen Nivus-, identificando a su conductor, tratándose de un hombre de 43 años de edad, quien no supo justificar su accionar, siendo demorado.

Posteriormente, el rodado junto al demorado fue trasladado a la citada dependencia, donde el personal de la Dirección de Seguridad Vial de Ensenada Grande, brindo colaboración, realizando el test orientativo de alcoholemia al conductor, el cual arrojo resultado positivo superior al límite máximo permitido, continuándose con las actuaciones administrativas al respecto.