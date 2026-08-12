La Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 11-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -GRIM-, momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que registraba antecedentes policiales.
El procedimiento tuvo lugar cerca
de las 20:00 horas, en inmediaciones de las calles 166 y Wensenlao Domínguez,
donde los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando
mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que,
procedieron a su identificación, tratándose de un hombre -de 29 años- quien,
según las primeras averiguaciones, registraría antecedentes policiales, por lo
que fue demorado.
El hombre fue trasladado a la
dependencia policial correspondiente, donde se continuaron con los trámites de
rigor.