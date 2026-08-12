miércoles, 12 de agosto de 2026

La Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales

En la tarde de ayer 11-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -GRIM-, momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, demoraron a un hombre que registraba antecedentes policiales.

El procedimiento tuvo lugar cerca de las 20:00 horas, en inmediaciones de las calles 166 y Wensenlao Domínguez, donde los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados, por lo que, procedieron a su identificación, tratándose de un hombre -de 29 años- quien, según las primeras averiguaciones, registraría antecedentes policiales, por lo que fue demorado.

El hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se continuaron con los trámites de rigor.