La Policía demoró a un hombre que tenía en su poder elementos de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 18-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Tercera Urbana, en el marco de tareas de prevención, lograron la demora de un hombre que tenía en su poder elementos de dudosa procedencia.
El procedimiento se registró
alrededor de las 04:30 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas
preventivas por inmediaciones de las calles Julio Verne y Cardozo, donde
observó a un hombre trasladando un poste de alumbrado con su respectivo reflector,
motivo por el cual procedieron identificación, tratándose de un hombre mayor de
edad, quien no supo justificar la procedencia del elemento en su poder, por lo
que fue demorado.
El hombre fue trasladado junto con el elemento hasta la citada Comisaría, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.