La Policía detuvo al prófugo Cristian Javier Villalba tras un intenso despliegue

La captura se concretó durante el
operativo, en una estancia de la Primera Sección de Monte Caseros, donde lo
hallaron oculto del amplio rastrillaje en la zona.
Cabe mencionar que trabajaron
efectivos de las comisarías de Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, comisarías
de la zona, Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica, Dirección de
Drones Policiales, Grupos Especiales, División Canes (todos ellos se dedicaron
al rastrillaje en toda la zona rural de Monte Caseros y aledaños), quienes
trabajaron de manera incesante, articulando acciones entre las distintas áreas.
El mismo fue puesto nuevamente a disposición de la Justicia y trasladado a la citada dependencia que continua con las diligencias correspondientes.