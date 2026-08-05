miércoles, 5 de agosto de 2026

La Policía detuvo al prófugo Cristian Javier Villalba tras un intenso despliegue

Efectivos de la Policía de Corrientes tras un amplio, intenso y sostenido despliegue, lograron en la mañana de hoy 05-08-26, la detención de CRISTIAN JAVIER VILLALBA, quien era intensamente buscado, desde el mediodía de ayer, mientras se encontraba saliendo de la sede judicial de la Ciudad de Monte Caseros, momentos donde aprovecha la situación en la vía pública y tras un forcejeo con el personal policial logró huir posteriormente ingresando a una zona de difícil acceso de creciente por el rio Uruguay, perdiéndose de vista.

La captura se concretó durante el operativo, en una estancia de la Primera Sección de Monte Caseros, donde lo hallaron oculto del amplio rastrillaje en la zona.

Cabe mencionar que trabajaron efectivos de las comisarías de Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, comisarías de la zona, Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica, Dirección de Drones Policiales, Grupos Especiales, División Canes (todos ellos se dedicaron al rastrillaje en toda la zona rural de Monte Caseros y aledaños), quienes trabajaron de manera incesante, articulando acciones entre las distintas áreas.

El mismo fue puesto nuevamente a disposición de la Justicia y trasladado a la citada dependencia que continua con las diligencias correspondientes.