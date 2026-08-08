sábado, 8 de agosto de 2026

La Policía investiga un presunto homicidio en la vía pública

En horas de la tarde de ayer 07-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Séptima Urbana, tomaron conocimiento de un hecho ocurrido en inmediaciones de las calles Hortensio Quijano y Callao, donde un hombre fue hallado sin vida en la vía pública con lesiones producidas por un elemento contundente.

Conforme a las primeras diligencias, el hecho se habría registrado alrededor de las 16:30 horas, cuando por causas que aún se desconocen, aparentemente, se habría producido un altercado, donde un hombre de 34 años de edad, resultó con lesiones de un caño metálico, el cual fuera utilizado como elemento contundente, provocándole su deceso en el lugar, en tanto, el o los presuntos autores, se dieron a la fuga, siendo intensamente buscados.

Cabe señalar que se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Investigación y hasta el momento se desconocen mas detalles y pormenores que rodearon al hecho, continuándose con las diferentes labores de investigación a fin de recolectar datos que puedan ayudar al total esclarecimiento del mismo, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.