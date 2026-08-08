La Policía investiga un presunto homicidio en la vía pública

Conforme a las primeras
diligencias, el hecho se habría registrado alrededor de las 16:30 horas, cuando
por causas que aún se desconocen, aparentemente, se habría producido un
altercado, donde un hombre de 34 años de edad, resultó con lesiones de un caño
metálico, el cual fuera utilizado como elemento contundente, provocándole su
deceso en el lugar, en tanto, el o los presuntos autores, se dieron a la fuga,
siendo intensamente buscados.
Cabe señalar que se dio inmediata intervención a la Unidad Fiscal de Investigación y hasta el momento se desconocen mas detalles y pormenores que rodearon al hecho, continuándose con las diferentes labores de investigación a fin de recolectar datos que puedan ayudar al total esclarecimiento del mismo, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.