La Policía recuperó un celular recientemente sustraído, hay un demorado

En la tarde de ayer 12-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un teléfono celular y demorar a un hombre.
El procedimiento lo realizaron
cerca de las 18:30 horas luego de tomar conocimiento de la sustracción de un
teléfono celular -marca Motorola E32-, por lo que ante tal circunstancia y de
forma inmediata los policías iniciaron un intenso patrullaje por la zona,
logrando demorar al presunto autor del hecho, tratándose de un hombre mayor de
edad, además recuperar el celular recientemente sustraído.
Al respecto, el hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.