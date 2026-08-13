jueves, 13 de agosto de 2026

La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído, hay un demorado

En la jornada de ayer 12-08-26, efectivos policiales de la Comisaria 6ta. Urbana, junto a sus pares de la Unidad Especial Antiarrebatos y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -GRIM II- momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras un rápido y eficaz accionar, recuperaron un teléfono celular recientemente sustraído y demoraron a un hombre presuntamente relacionado con el hecho.

El procedimiento se concretó, pasadas las 18:00 horas, en inmediaciones de la calle Roca, cuando los funcionarios fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad -SIS 911- sobre la sustracción de un dispositivo móvil, por lo que, tras realizar intensas recorridas en la zona lograron identificar a un hombre -de 30 años de edad- y precedieron a la demora del mismo, quien, entre sus pertenencias, poseía el teléfono celular denunciado como sustraído recientemente.   

Al respecto, el demorado y lo recuperado fueron trasladados a la Comisaría 4ta. Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.