La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído, hay un demorado

El procedimiento se concretó,
pasadas las 18:00 horas, en inmediaciones de la calle Roca, cuando los
funcionarios fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad -SIS 911-
sobre la sustracción de un dispositivo móvil, por lo que, tras realizar intensas
recorridas en la zona lograron identificar a un hombre -de 30 años de edad- y
precedieron a la demora del mismo, quien, entre sus pertenencias, poseía el
teléfono celular denunciado como sustraído recientemente.
Al respecto, el demorado y lo recuperado fueron trasladados a la Comisaría 4ta. Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.