La Policía recuperó una bicicleta denunciada como sustraída, hay un demorado

El procedimiento se concretó,
cerca de las 13:00 horas, en inmediaciones de las calles Pasionarias y Rio
dulce, cuando los funcionarios se encontraban realizando sus labores de
prevención, fueron alertados por un hombre que momentos antes habría divisado
en circulación una bicicleta similar a la que le habrían sustraído meses atrás,
por lo que, tras realizar intensas recorridas en la zona, los funcionarios,
observaron a una persona desplazándose en una bicicleta -marca mountain bike-,
por ello, precedieron a la demora e identificaron del ocupante, tratándose de
un hombre de -30 años de edad-, quien no supo justificar la procedencia del
rodado.
Posteriormente, tras las primeras
averiguaciones el rodado resulto ser el sustraído, quedando a disposición de la
justicia.
Al respecto, el demorado y lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.