martes, 11 de agosto de 2026

La Policía recuperó una bicicleta denunciada como sustraída, hay un demorado

En la mañana de hoy 11-08-26, efectivos policiales de la Comisaria 17º Urbana, momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras un rápido y eficaz accionar, recuperaron una bicicleta denunciada como sustraída y demoraron a un hombre presuntamente relacionado con el hecho.

El procedimiento se concretó, cerca de las 13:00 horas, en inmediaciones de las calles Pasionarias y Rio dulce, cuando los funcionarios se encontraban realizando sus labores de prevención, fueron alertados por un hombre que momentos antes habría divisado en circulación una bicicleta similar a la que le habrían sustraído meses atrás, por lo que, tras realizar intensas recorridas en la zona, los funcionarios, observaron a una persona desplazándose en una bicicleta -marca mountain bike-, por ello, precedieron a la demora e identificaron del ocupante, tratándose de un hombre de -30 años de edad-, quien no supo justificar la procedencia del rodado.

Posteriormente, tras las primeras averiguaciones el rodado resulto ser el sustraído, quedando a disposición de la justicia.    

Al respecto, el demorado y lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.