jueves, 13 de agosto de 2026

La policía recuperó una motocicleta sustraída tras un robo calificado

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Primera Urbana, en el marco de una investigación por un supuesto hecho delictivo, ocurrido en horas de la noche de ayer 12-08-26, lograron localizar y recuperar una motocicleta que guardaría relación con el rodado sustraído.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Giggeri, modelo Vita 110c.c- que se encontraba en la vereda de un domicilio

en calle Rafael Obligado y Félix de Azara, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando en inmediaciones de calle 24 de Agosto y cercanías del Río Paraná, hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído sin sus ruedas delantera y trasera.

Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.