La policía recuperó una motocicleta sustraída tras un robo calificado

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca
Giggeri, modelo Vita 110c.c- que se encontraba en la vereda de un domicilio
en calle Rafael Obligado y Félix
de Azara, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías
iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes
por la zona, logrando en inmediaciones de calle 24 de Agosto y cercanías del
Río Paraná, hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído sin sus ruedas
delantera y trasera.
Lo recuperado fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada
dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.