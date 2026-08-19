miércoles, 19 de agosto de 2026

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

En la noche de ayer 19-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, en el marco de tareas de prevención por distintos sectores de si jurisdicción, lograron recuperar una motocicleta que había sido denunciada como sustraída.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas por el Barrio Lomas del Mirador, en cercanías del denominado Puente de Chapa, observaron a un sujeto que se encontraba intentando poner en marcha una motocicleta, quien al notar la presencia policial arrojó el rodado en la vía publica y emprendió su fuga a pie hacia un pasillo de la zona.

Por tal motivo, los policías procedieron a la verificación de la motocicleta abandonada, tratándose de una marca Gilera modelo Smash 110 c.c., la cual según las primeras averiguaciones habría sido denunciada como sustraída, por lo que fue secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes.

El rodado fue puesto a disposición de la Justicia, siendo trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.