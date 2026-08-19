La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída

El procedimiento se concretó
alrededor de las 21:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas
por el Barrio Lomas del Mirador, en cercanías del denominado Puente de Chapa,
observaron a un sujeto que se encontraba intentando poner en marcha una
motocicleta, quien al notar la presencia policial arrojó el rodado en la vía
publica y emprendió su fuga a pie hacia un pasillo de la zona.
Por tal motivo, los policías
procedieron a la verificación de la motocicleta abandonada, tratándose de una
marca Gilera modelo Smash 110 c.c., la cual según las primeras averiguaciones
habría sido denunciada como sustraída, por lo que fue secuestrada bajo las
formalidades legales correspondientes.
El rodado fue puesto a
disposición de la Justicia, siendo trasladada a la citada dependencia policial
donde se continúan con las diligencias de rigor.