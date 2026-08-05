La Policía recuperó una rueda recientemente sustraída, hay un demorado

Primeramente, alrededor de las
03:00 horas, en inmediaciones de la Avenida Chacabuco y Pje. Grecia, los
uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando mirando
detenidamente los domicilios y vehículos estacionados.
Por tal motivo, procedieron a su
identificación, tratándose de un hombre -de 22 años de edad- quien, no supo
justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado.
Asimismo, siendo las 03:30 horas,
momento en que los efectivos se hallaban de recorridas, fueron alertados por el
Sistema Integral de Seguridad 911, acerca de un hombre que aparentemente habría
sustraído una rueda de un vehículo automotor estacionado en la vía pública, por
lo que, tras acudir rápidamente al lugar junto a otros móviles en la zona,
lograron recuperar la rueda abandonada en un sitio baldío ubicado por calle
Estados Unidos y Pje. Grecia, además, la persona, sindicada como supuesto autor
del hecho, habría sido demorado por los efectivos que colaboraban en el lugar.
El joven demorado y lo recuperado fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continuaron con los trámites de rigor.