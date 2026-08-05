miércoles, 5 de agosto de 2026

La Policía recuperó una rueda recientemente sustraída, hay un demorado

En la madrugada de ayer 04-08-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº3 -GRIM-, momentos en que se encontraban de recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, realizaron dos procedimientos donde demoraron a un hombre y recuperaron una rueda de automóvil recientemente sustraída. 

Primeramente, alrededor de las 03:00 horas, en inmediaciones de la Avenida Chacabuco y Pje. Grecia, los uniformados observaron a un sujeto que se encontraba merodeando mirando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados.

Por tal motivo, procedieron a su identificación, tratándose de un hombre -de 22 años de edad- quien, no supo justificar su permanencia en el lugar, por lo que fue demorado.

Asimismo, siendo las 03:30 horas, momento en que los efectivos se hallaban de recorridas, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911, acerca de un hombre que aparentemente habría sustraído una rueda de un vehículo automotor estacionado en la vía pública, por lo que, tras acudir rápidamente al lugar junto a otros móviles en la zona, lograron recuperar la rueda abandonada en un sitio baldío ubicado por calle Estados Unidos y Pje. Grecia, además, la persona, sindicada como supuesto autor del hecho, habría sido demorado por los efectivos que colaboraban en el lugar.

El joven demorado y lo recuperado fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continuaron con los trámites de rigor.