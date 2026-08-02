La Policía secuestró cuatro motocicletas y demoró a siete personas en controles sobre los grupos denominados “stunt”

Como resultado del dispositivo
implementado por Avenida Frondizzi, se procedió al secuestro de cuatro
motocicletas, cuyos conductores protagonizaban conductas riesgosas en la vía
pública, poniendo en peligro tanto su integridad como la de terceros.
Además, siete personas fueron
demoradas – cuatro mayores y tres menores-, en cuanto a los mayores de edad se
les labraron las correspondientes actuaciones contravencionales, mientras que,
en el caso de los menores de edad, fueron restituidos a sus progenitores,
continuándose con las actuaciones administrativas en la citada dependencia.
Estos operativos forman parte de
una estrategia sostenida para erradicar este tipo de prácticas ilegales y
promover una convivencia segura en la vía pública.