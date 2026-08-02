domingo, 2 de agosto de 2026

La Policía secuestró cuatro motocicletas y demoró a siete personas en controles sobre los grupos denominados “stunt”

En la madrugada de hoy 02-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Décimo Tercera Urbana, en el marco de operativos diagramados para reforzar la prevención y seguridad vial, se desplegaron distintos controles orientados a desalentar la circulación de grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas, conocidos como “stunt”.

Como resultado del dispositivo implementado por Avenida Frondizzi, se procedió al secuestro de cuatro motocicletas, cuyos conductores protagonizaban conductas riesgosas en la vía pública, poniendo en peligro tanto su integridad como la de terceros.

Además, siete personas fueron demoradas – cuatro mayores y tres menores-, en cuanto a los mayores de edad se les labraron las correspondientes actuaciones contravencionales, mientras que, en el caso de los menores de edad, fueron restituidos a sus progenitores, continuándose con las actuaciones administrativas en la citada dependencia.

Estos operativos forman parte de una estrategia sostenida para erradicar este tipo de prácticas ilegales y promover una convivencia segura en la vía pública.