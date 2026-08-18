La Policía secuestró una hormigonera y un rollo de cable de dudosa procedencia

En horas de la mañana de ayer 17-08-26, Efectivos policiales de la Comisaría Sexta urbana, tras tomar conocimiento a través del sistema integral de seguridad 911 sobre la presencia de dos sujetos que trasladaban una hormigonera y cables en inmediaciones de calles Chacabuco y Mar del Plata, acudieron rápidamente al lugar para verificar la situación.
Al aproximarse, los uniformados
divisaron a los sujetos, quienes al advertir la presencia policial aceleraron
sus pasos y, al intentar ser identificados, arrojaron los elementos que
llevaban consigo y se dieron a la fuga por los pasillos de la zona.
Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de una hormigonera sin marca visible y un rollo de cable, elementos que fueron trasladados hasta la citada dependencia policial para continuar con los trámites de rigor y determinar su procedencia.