La Policía secuestró una mesa de dudosa procedencia y demoró a tres hombres

En horas de la madrugada de hoy 13-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Tercera Urbana, mientras realizaban recorridas de prevención, lograron la demora de tres hombres y el secuestro preventivo de una mesa de madera de dudosa procedencia.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 04:30 horas, en inmediaciones de las calles Rafael Barrios y
Toledo, donde los efectivos observaron a tres de personas transportando una
mesa de madera desarmada, por lo que, ante esta situación, procedieron a la
identificación de tres hombres mayores de edad, quienes se encontraban junto a
una mesa de madera de algarrobo, con su correspondiente soporte del mismo
material de la cual su supieron justificar su propiedad ni procedencia.
Por tal motivo, se procedió a la demora de los tres hombres y al secuestro del elemento, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial para continuar con los trámites correspondientes.