Lomas de Vallejos: Demoran a tres hombres por abigeato

El procedimiento lo concretaron
luego de que los efectivos tomaran conocimiento de la sustracción de un ternero
presuntamente por parte de tres personas que circulaban a bordo de una
camioneta en un camino vecinal de la zona rural del Paraje Kilómetro 89 de la
localidad de San Luis del Palmar, por ello de forma inmediata, se desplego un
operativo cerrojo de búsqueda y control, logrando sobre la Ruta Provincial N°4,
en inmediaciones de Maloyita, interceptar una camioneta -marca Volkswagen
modelo Amarok-, cuyas características coincidían con las aportadas en relación
con el hecho investigado.
Por tal motivo, los policías
procedieron a la identificación y aprehensión de los ocupantes del vehículo,
tratándose de tres hombres de 41, 44 y 22 años de edad, quienes trasportaban un
ternero el cual tendría vinculación al hecho, por lo que se procedió a su
secuestro, como así también de la camioneta, teléfonos celulares y cuchillos,
elementos que resultarían de interés para la investigación.
Al respecto, los tres aprehendidos junto a todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias correspondientes.