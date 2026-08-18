martes, 18 de agosto de 2026

Lomas de Vallejos: Demoran a tres hombres por abigeato

Efectivos policiales de la Unidad Especial Rural y Ecológica de General Paz, tras tomar conocimiento de un supuesto hecho de abigeato ocurrido en una zona rural de San Luis del Palmar, de forma conjunta con el personal de la Comisaría de Distrito Lomas de Vallejos, desplegaron un operativo cerrojo que permitió localizar y detener el vehículo en el que se movilizaban los presuntos autores.

El procedimiento lo concretaron luego de que los efectivos tomaran conocimiento de la sustracción de un ternero presuntamente por parte de tres personas que circulaban a bordo de una camioneta en un camino vecinal de la zona rural del Paraje Kilómetro 89 de la localidad de San Luis del Palmar, por ello de forma inmediata, se desplego un operativo cerrojo de búsqueda y control, logrando sobre la Ruta Provincial N°4, en inmediaciones de Maloyita, interceptar una camioneta -marca Volkswagen modelo Amarok-, cuyas características coincidían con las aportadas en relación con el hecho investigado.

Por tal motivo, los policías procedieron a la identificación y aprehensión de los ocupantes del vehículo, tratándose de tres hombres de 41, 44 y 22 años de edad, quienes trasportaban un ternero el cual tendría vinculación al hecho, por lo que se procedió a su secuestro, como así también de la camioneta, teléfonos celulares y cuchillos, elementos que resultarían de interés para la investigación.

Al respecto, los tres aprehendidos junto a todo lo secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias correspondientes.