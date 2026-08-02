Mercedes: En siniestro vial dos peatones resultaron lesionados

En la madrugada de ayer 01-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Mercedes, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Av. Madariaga entre calles Mauricio Carruega y Marcos Azcona, frente a un local comercial de la citada ciudad y en el cual, dos personas -peatones- resultaron lesionados.
Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró pasadas las 05:00 horas, donde por causas y
circunstancias que se investigan, fueron protagonistas un automóvil -marca
Volkswagen Suran- guiado por un hombre con un acompañante y dos hombres -
peatones- todos mayores de edad-, a consecuencia del mismo, estos últimos
fueron auxiliados rápidamente y trasladados al hospital local, donde
determinaron que presentan lesiones de diversa consideración.
En el lugar se realizaron las correspondientes diligencias, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.