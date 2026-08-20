jueves, 20 de agosto de 2026

Milagro en el Río Paraná: Malloneros rescataron a un hombre que se arrojó desde el puente General Belgrano

El puente general Belgrano fue nuevamente escenario de otra dramática decisión. Esta vez un hombre que saltó hacia el Río Paraná, pero milagrosamente esta situación fue observada por malloneros que lograron rescatarlo y llevarlo hasta la costa de la ciudad de Corrientes en la playa Arazaty

Del rescate también colaboró personal de la Prefectura Naval Argentina.

El hombre presentaba algunas lesiones producto del impacto causado por el choque contra el agua, teniendo en cuenta la altura desde donde saltó.

Ocurrió alrededor de las 16 horas. Los visualizadores del centro de monitoreo de la empresa SiseArgentina dieron aviso a la policía y una patrulla perteneciente a la policía de Corrientes llegó a la escena, solo para confirmar el peor cuadro. Ahora intentan establecer la identidad de la persona.

Fuentes del caso indicaron que se trataría de un hombre oriundo de la vecina provincia del Chaco. Fue trasladado hasta el hospital escuela para determinar su cuadro de salud. Estaba consciente y dolorido. Se lo notaba visiblemente conmocionado

Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de diario época)