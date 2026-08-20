Milagro en el Río Paraná: Malloneros rescataron a un hombre que se arrojó desde el puente General Belgrano

Del rescate también colaboró
personal de la Prefectura Naval Argentina.
El hombre presentaba algunas
lesiones producto del impacto causado por el choque contra el agua, teniendo en
cuenta la altura desde donde saltó.
Ocurrió alrededor de las 16
horas. Los visualizadores del centro de monitoreo de la empresa SiseArgentina
dieron aviso a la policía y una patrulla perteneciente a la policía de
Corrientes llegó a la escena, solo para confirmar el peor cuadro. Ahora intentan
establecer la identidad de la persona.
Fuentes del caso indicaron que se
trataría de un hombre oriundo de la vecina provincia del Chaco. Fue trasladado
hasta el hospital escuela para determinar su cuadro de salud. Estaba consciente
y dolorido. Se lo notaba visiblemente conmocionado
Con datos de Roberto Zorrilla
(periodista de diario época)