miércoles, 19 de agosto de 2026

Mujer policía golpeada por su pareja: "Llora todo el tiempo", dijo su hermana y reclamó la detención del agresor

VIOLENCIA DE GÉNERO
Laura Ayala, hermana de Mariela, la suboficial de Policía golpeada por su pareja y abusada por un comisario que la besó en medio de una fiesta, dijo en declaraciones a Radio Dos que la joven está muy afectada emocionalmente: "llora todo el tiempo" y cuestionó que el agresor está en libertad y reclamó justicia.

Laura Ayala, hermana de Mariela, la suboficial de Policía golpeada por su pareja y abusada por un comisario que la besó en medio de una fiesta, dijo en declaraciones a Radio Dos que la joven está muy afectada emocionalmente: "llora todo el tiempo" y cuestionó que el agresor está en libertad y reclamó justicia.

La hermana de Mariela detalló que si bien le dieron el alta, está con reposo absoluto y remarcó que está muy afectada emocionalmente, al igual que los hijos, especialmente el mayor que la vio muy golpeada y pensó que estaba muerta.  Dijo que esperan asistencia psicológica.

Sobre el estado de salud de la cabo de Policía, brutalmente golpeada por su pareja y padre de sus hijos, dijo que "le dieron el alta, le realizaron los estudios de alta complejidad y no tiene nada grave ni para operar".

"Está muy golpeada, pero va ir mejorando con el pasar de los días, pero no puede recibir visitas ni usar el celular para que esté más tranquila y le dieron reposo absoluto", explicó Laura sobre la situación de la víctima.

Por otra parte, agregó sobre su hermana que "anímicamente y emocionalmente le está costando, habla y llora todo el tiempo".

Laura contó que el agresor fue detenido en un primer momento, tras el ataque, "pero ya está libre, pagó una fianza y salió", cuestionó.

"Nosotros queremos justicia", dijo Laura Ayala en diálogo con Radio Dos y agregó que temen porque el hombre está libre, aunque señaló que tras el hecho, tiene una perimetral y no debería acercarse. También mencionó que Mariela ya lo había denunciado en 2023 por violencia de género.

Sobre la situación de los dos hijos de Mariela, Laura expresó que "todavía no tienen asistencia psicológica" y que recién ayer la vieron a su mamá. "El nene más grande (10) que es el que vio todo, ve a la mamá y llora".

Por otra parte, sobre el comisario separado del cargo tras el hecho de abuso en la fiesta, afirmó que "fue un alivio.  Nos enteramos de todo lo que ella estaba sufriendo (acoso en su lugar de trabajo) ese día".


Finalmente, confirmó que no hablaron todavía con el fiscal Osvaldo Ojeda, y que tampoco se puso en contacto con Mariela. "Estamos pidiendo justicia, que el agresor esté detenido", concluyó.

Fuente: www.radiodos.com.ar