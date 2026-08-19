Mujer policía golpeada por su pareja: "Llora todo el tiempo", dijo su hermana y reclamó la detención del agresor

Laura Ayala, hermana de Mariela,
la suboficial de Policía golpeada por su pareja y abusada por un comisario que
la besó en medio de una fiesta, dijo en declaraciones a Radio Dos que la joven
está muy afectada emocionalmente: "llora todo el tiempo" y cuestionó
que el agresor está en libertad y reclamó justicia.
La hermana de Mariela detalló que
si bien le dieron el alta, está con reposo absoluto y remarcó que está muy
afectada emocionalmente, al igual que los hijos, especialmente el mayor que la
vio muy golpeada y pensó que estaba muerta.
Dijo que esperan asistencia psicológica.
"Está muy golpeada, pero va
ir mejorando con el pasar de los días, pero no puede recibir visitas ni usar el
celular para que esté más tranquila y le dieron reposo absoluto", explicó
Laura sobre la situación de la víctima.
Por otra parte, agregó sobre su
hermana que "anímicamente y emocionalmente le está costando, habla y llora
todo el tiempo".
Laura contó que el agresor fue
detenido en un primer momento, tras el ataque, "pero ya está libre, pagó
una fianza y salió", cuestionó.
"Nosotros queremos
justicia", dijo Laura Ayala en diálogo con Radio Dos y agregó que temen
porque el hombre está libre, aunque señaló que tras el hecho, tiene una
perimetral y no debería acercarse. También mencionó que Mariela ya lo había
denunciado en 2023 por violencia de género.
Por otra parte, sobre el
comisario separado del cargo tras el hecho de abuso en la fiesta, afirmó que
"fue un alivio. Nos enteramos de
todo lo que ella estaba sufriendo (acoso en su lugar de trabajo) ese día".
Finalmente, confirmó que no hablaron todavía con el fiscal Osvaldo Ojeda, y que tampoco se puso en contacto con Mariela. "Estamos pidiendo justicia, que el agresor esté detenido", concluyó.
Fuente: www.radiodos.com.ar