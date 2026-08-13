jueves, 13 de agosto de 2026

Murió un motociclista que estaba internado tras un siniestro vial

En horas de la siesta de ayer 12-08-26, lamentablemente se produjo el deceso de un hombre de 31 años de edad, que se encontraba internado en el Hospital Escuela de esta ciudad, tras resultar con lesiones de carácter grave luego de protagonizar un siniestro vial en la localidad de Bella Vista.

Según la información inicial obtenida, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Bella Vista, tomaron conocimiento del siniestro, registrado alrededor de las 08:00 horas de ayer 11-08-26, donde un hombre a bordo de una motocicleta – marca Honda Titan-, circulando por Ruta Provincial Nº 27 a la altura del kilómetro 42 aproximadamente, por causas y circunstancias que se desconocen, habría perdido el control del rodado y caído a la cinta asfáltica, siendo auxiliado y trasladado al hospital local, donde posteriormente fue derivado al hospital escuela, permaneciendo internado hasta la siesta de hoy, donde lamentablemente perdió la vida a raíz de las gravísimas lesiones que presentaba.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia, se prosiguen con los tramites de rigor que corresponden.