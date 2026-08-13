Murió un motociclista que estaba internado tras un siniestro vial

Según la información inicial
obtenida, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Bella Vista,
tomaron conocimiento del siniestro, registrado alrededor de las 08:00 horas de
ayer 11-08-26, donde un hombre a bordo de una motocicleta – marca Honda Titan-,
circulando por Ruta Provincial Nº 27 a la altura del kilómetro 42
aproximadamente, por causas y circunstancias que se desconocen, habría perdido
el control del rodado y caído a la cinta asfáltica, siendo auxiliado y
trasladado al hospital local, donde posteriormente fue derivado al hospital
escuela, permaneciendo internado hasta la siesta de hoy, donde lamentablemente
perdió la vida a raíz de las gravísimas lesiones que presentaba.
De todo ello, se puso en
conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada
dependencia, se prosiguen con los tramites de rigor que corresponden.