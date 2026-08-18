Murió una mujer que estaba internada tras el vuelco de un colectivo en Ruta Nacional 14

Cabe recordar que el pasado
16-08-26, en horas de la noche, sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del
kilómetro 625, aproximadamente, en jurisdicción de la Comisaría de distrito 2º
de Alvear, se registró el despiste y posterior vuelco de un colectivo de larga
distancia, que se desplazaba desde Oberá - Misiones, con destino a La Noria -
Buenos Aires, transportando 28 pasajeros, el cual por causas que se tratan de
establecer, tras perder el control, terminó produciéndose su despiste y
posterior vuelco, donde además, como consecuencia del mismo, lamentablemente
falleció una mujer de 48 años de edad.
Asimismo, en las últimas horas se
produjo el fallecimiento de otra pasajera -de apellido Robra-, quien permanecía
internada en el hospital San Juan Bautista de Santo Tome.
En tanto, con la intervención de la unidad fiscal interviniente en la citada dependencia policial se prosiguen con los tramites que corresponde.