martes, 18 de agosto de 2026

Murió una mujer que estaba internada tras el vuelco de un colectivo en Ruta Nacional 14

En horas de la madrugada de hoy 18-08-26, se produjo el deceso de una mujer de 75 años de edad, la cual, se encontraba internada tras protagonizar un siniestro vial en la localidad de Alvear.

Cabe recordar que el pasado 16-08-26, en horas de la noche, sobre la Ruta Nacional N.º 14, a la altura del kilómetro 625, aproximadamente, en jurisdicción de la Comisaría de distrito 2º de Alvear, se registró el despiste y posterior vuelco de un colectivo de larga distancia, que se desplazaba desde Oberá - Misiones, con destino a La Noria - Buenos Aires, transportando 28 pasajeros, el cual por causas que se tratan de establecer, tras perder el control, terminó produciéndose su despiste y posterior vuelco, donde además, como consecuencia del mismo, lamentablemente falleció una mujer de 48 años de edad.

Asimismo, en las últimas horas se produjo el fallecimiento de otra pasajera -de apellido Robra-, quien permanecía internada en el hospital San Juan Bautista de Santo Tome.

En tanto, con la intervención de la unidad fiscal interviniente en la citada dependencia policial se prosiguen con los tramites que corresponde.