Paso de los Libres: La Policía secuestró envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular

División Drogas Peligrosas de
Paso de los Libres, en el marco de un legajo judicial que se investiga,
diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas.
El mandato judicial, fue llevado
a cabo en una vivienda ubicada en las inmediaciones del barrio 35 viviendas de
esa ciudad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de
tres envoltorios de una sustancia de origen vegetal, las cuales, tras el narco
test realizado, arrojaron resultado positivo para cannabis sativa- marihuana,
además, dinero en efectivo y un teléfono celular, iniciando actuaciones
judiciales por supuesta Infracción a la Ley 23.737.
Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.