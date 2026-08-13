jueves, 13 de agosto de 2026

Paso de los Libres: La Policía secuestró envoltorios de marihuana, dinero en efectivo y un teléfono celular

En la jornada del martes 11-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 2da., 3ra. y la

División Drogas Peligrosas de Paso de los Libres, en el marco de un legajo judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas.

El mandato judicial, fue llevado a cabo en una vivienda ubicada en las inmediaciones del barrio 35 viviendas de esa ciudad, donde bajo las formalidades legales, procedieron al secuestro de tres envoltorios de una sustancia de origen vegetal, las cuales, tras el narco test realizado, arrojaron resultado positivo para cannabis sativa- marihuana, además, dinero en efectivo y un teléfono celular, iniciando actuaciones judiciales por supuesta Infracción a la Ley 23.737.

Al respecto, lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.