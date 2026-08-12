miércoles, 12 de agosto de 2026

Por redes sociales intentó vender un auto con pedido de secuestro y terminó preso

Ayer 10-08-26, efectivos policiales de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura, tras tomar conocimiento de que aparentemente una persona se encontraría comercializando un rodado que presentaría irregularidades, por lo que dieron inicio a distintas tareas investigativas que permitieron secuestrar un automóvil que registrado pedido de secuestro y demorar a un hombre.

Los diversos trabajos investigativos posibilito que los policías localizaran a través de una red social, un perfil que ofrecía un automóvil, es así que, en este contexto, en horas de la tarde de ayer, en inmediaciones de Avenida Chacabuco e Independencia, divisaron el vehículo -marca Fiat Cronos-, por lo ello, procediendo a la identificación del conductor, tratándose de un hombre de 26 años de edad, y tras la verificación del rodado resulto que registraba un pedido de secuestro.

Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo del vehículo y a la demora del hombre, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor, con conocimiento de la unidad fiscal interviniente.