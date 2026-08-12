Por redes sociales intentó vender un auto con pedido de secuestro y terminó preso

Los diversos trabajos
investigativos posibilito que los policías localizaran a través de una red
social, un perfil que ofrecía un automóvil, es así que, en este contexto, en
horas de la tarde de ayer, en inmediaciones de Avenida Chacabuco e
Independencia, divisaron el vehículo -marca Fiat Cronos-, por lo ello,
procediendo a la identificación del conductor, tratándose de un hombre de 26
años de edad, y tras la verificación del rodado resulto que registraba un
pedido de secuestro.
Por tal motivo, se procedió al
secuestro preventivo del vehículo y a la demora del hombre, siendo trasladados
a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de
rigor, con conocimiento de la unidad fiscal interviniente.