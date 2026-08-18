Rápido accionar: La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

El procedimiento lo realizaron
luego de la denuncia realizada por un ciudadano por la sustracción de su
teléfono celular -marca Samsung, modelo A13-, ante lo cual iniciaron las tareas
investigativas correspondientes a fin de localizar el dispositivo. En ese
marco, mediante las diligencias realizadas, se logró establecer la ubicación
del teléfono en inmediaciones de la intersección de calles Florencia y Sánchez
de Bustamante, por lo que una comisión policial se dirigió hasta el lugar.
Al aproximarse a dicha zona, los
efectivos observaron a un hombre que, al advertir la presencia del móvil
policial, emprendió la fuga y arrojó sobre la calzada el teléfono celular
denunciado como sustraído.
El dispositivo fue recuperado y trasladado hasta la citada dependencia policial para continuar con las diligencias de rigor y avanzar con el esclarecimiento del hecho.