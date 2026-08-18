martes, 18 de agosto de 2026

Rápido accionar: La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

El domingo 16-08-26, Efectivos policiales de la Comisaría Sexta, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un teléfono celular y tras un eficaz trabajo de investigación, finalmente lograron recuperar el dispositivo.

El procedimiento lo realizaron luego de la denuncia realizada por un ciudadano por la sustracción de su teléfono celular -marca Samsung, modelo A13-, ante lo cual iniciaron las tareas investigativas correspondientes a fin de localizar el dispositivo. En ese marco, mediante las diligencias realizadas, se logró establecer la ubicación del teléfono en inmediaciones de la intersección de calles Florencia y Sánchez de Bustamante, por lo que una comisión policial se dirigió hasta el lugar.

Al aproximarse a dicha zona, los efectivos observaron a un hombre que, al advertir la presencia del móvil policial, emprendió la fuga y arrojó sobre la calzada el teléfono celular denunciado como sustraído.

El dispositivo fue recuperado y trasladado hasta la citada dependencia policial para continuar con las diligencias de rigor y avanzar con el esclarecimiento del hecho.