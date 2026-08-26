miércoles, 26 de agosto de 2026

Recuperan un ventilador recientemente sustraído, hay un demorado

En la madrugada de ayer 25-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Quinta Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un ventilador recientemente sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 03:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un ventilador de un domicilio, por ello, ante tal circunstancia y de forma inmediata los mencionados policías de forma conjunta con el personal de la Comisaria Décimo Sexta Urbana, iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando en inmediaciones de calle Las Piedras y Pasaje Londres, del barrio Villa García, hallar y recuperar el elemento sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven mayor de edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones, contraria con antecedentes policiales.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.