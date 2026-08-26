Recuperan un ventilador recientemente sustraído, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
pasadas las 03:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de un
ventilador de un domicilio, por ello, ante tal circunstancia y de forma
inmediata los mencionados policías de forma conjunta con el personal de la
Comisaria Décimo Sexta Urbana, iniciaron un intenso trabajo de investigación e
intensificaron los patrullajes por la zona, logrando en inmediaciones de calle
Las Piedras y Pasaje Londres, del barrio Villa García, hallar y recuperar el
elemento sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor
del hecho, un joven mayor de edad, quien, conforme a las primeras
averiguaciones, contraria con antecedentes policiales.
El joven y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.