Reunión organizativa para la Peregrinación Policial a Itatí

En horas de la mañana de hoy 14-08-26, en el Salón Azúl de la Jefatura de Policía se llevó adelante una reunión organizativa para la XXXVIII Peregrinación Policial a Itatí a realizarse los días 28 y 29 de Agosto de 2026. Cabe señalar que la salida será en Ruta Nacional Nº12 y Ruta Provincial Nº 43 (Acceso a Santa Ana).
Desde la Asociación 9 de Julio de Suboficiales y Tropas de la Policía de Corrientes (ASTRO), informaron que van a colaborar con 600 botellas de agua mineral, para ser distribuidas durante la peregrinación.